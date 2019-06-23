台南社區大學環境小組研究員晁瑞光空拍時，發現安平港出現陰陽海，懷疑有工廠排放廢汙水。台南市政府環保局23日派員前往現場稽查採樣，並未在安平港海域水面找到船舶洩漏或其他油汙汙染，初步判定應是港區內海藻增生造成的色差所致。

環保局說，經現場採樣測試結果，PH 7.76、溶氧4.63mg／L，均屬正常範圍；同時，稽查人員採樣的水質清澈，也沒有油花或異常水色，但仍將進一步分析SS、COD、BOD、氨氮及重金屬確認。

環保局強調，每年進入夏季後，安平港與鄰近海域水色經常有明顯差異。由於安平港屬封閉港，港區內還有安平運河生活汙水排入，為水中藻類帶來營養鹽，也帶來大量淤泥沉積；根據過去調查紀錄，沉積淤泥厚度約30至40公分，沉積的底泥可能受水面溫度升高產生翻騰現象，因此底泥及澡類大量繁殖等因素，都有可能造成海水顏色有深淺差別。此種現象在桃園、高雄等其他類似封閉港或河川出海口處，也都會出現。

環保局長林淵淙認為，根據現場檢測結果，色差不是汙染造成的，請民眾放心。該局每月都會定期稽查台南市漁港、商港及各式船舶，除查核船舶是否洩漏油汙，還加強查核廢棄物，包括廢棄油脂及垃圾的流向。

另外，該局每月也定期監測安平港水質，都屬丙類水質標準，符合環境保育標準，還對上游安平運河，包括樂利橋、臨安橋、承天橋等3處水質測站，每月採樣監測，水質均較去年同期改善，後續仍將持續稽查及水質監控，確保環境品質。

(中時 )