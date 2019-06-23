薇閣小學管樂團指導老師王旭銘。（薇閣管樂團提供）

薇閣小學管樂團畢業學生許介霖。（薇閣管樂團提供）

勇奪台北市多次音樂比賽冠軍與全國賽優等的薇閣小學管樂團，今天下午在台北藝術大學音樂廳舉辦畢業公演，吸引滿場家長、愛好音樂觀眾到場。

薇閣管樂團的創立，是長年服務薇閣小學校園警衛王國清先生，年輕時隻身來到台灣，以校為家，就住在校門口警衛室旁，他在1996年逝世時，將畢生積蓄百萬元全數捐給學校，讓管樂團應運而生。

薇閣管樂團成立後，每3年招收一批對音樂有興趣的孩子，每天早上、周三下午固定練習，培養孩子演奏能力。多年來，參與無數的校內外演出，包括多次受邀至北投溫泉季演出；參加台北市比賽，多次榮獲優等第一名，代表參加全國音樂比賽，也表現傑出。學校更表示，本屆管樂團成績是歷年最佳，在全國賽中，以獨特詼諧曲風的表演，榮獲全國優等。

指導老師王旭銘表示，管樂團經營目的在於啟發孩子對藝文的興趣，為了希望孩子樂在音樂，往往挑選適合孩子，能夠打動孩子的樂曲，每次團練過程中，孩子不自覺隨著音樂搖擺，聆聽彼此演奏的聲音，讓器樂聲音融為一體。

(中時 )