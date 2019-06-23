近年獲德國漢諾威編舞大賽、西班牙MASDANZA國際編舞大賽等國際獎項的編舞家蔡博丞，再傳來捷報，以作品《Orthrus》（雙頭犬）獲得瑞士伯恩舞蹈平台暨國際編舞大賽的最高榮譽「伯恩舞蹈金獎」，這部舞作本周末也將在台北登場。

蔡博丞表示，他原本已決定，不再參加任何編舞大賽，「但這次受到主辦方的邀請，讓我有歸零、重新出發的感覺，可以再次挑戰自己，發掘更多編舞的可能與突破，也希望能夠透過自身讓世界看見台灣更多元的發展性，開啟國際連結。」

獲獎的舞作《Orthrus》，舞名是「雙頭犬」之意，鍾愛從西方神話尋找題材的蔡博丞，過去曾有描述北歐神話烏鴉的舞作《Hugin／Munin》，以及表現北歐神話霧之國度的作品《Niflheim》，這回選定西方傳說中的雙頭犬，作為編舞題材，讓舞者表現雙頭犬的善惡共存意象，擔任演出的舞者是張堅志與張聖和。

拿下不少獎項的蔡博丞，近期也開始和國內觀眾分享傑出的編舞家作品，並邀請他們來台，包括義大利編舞家安德利亞．柯斯坦佐．馬丁尼，在德國斯圖加特國際SOLO大賽獲得金獎的作品《在多里諾發生了什麼事？》，以及越南編舞家黃圖諾，去年在西班牙國際挑戰賽獲得金獎雙人舞《軌跡》，以及旅居德國的葡萄牙編舞家莉莉安娜．巴洛斯作品《翅脈》。演出將於6月28至29日在台北水源劇場登場。

(中時 )