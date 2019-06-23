秋行軍蟲災害緊急應變小組今（23）日發布新聞稿指出，截至22日止，全台秋行軍蟲發生案例確認有155件，已執行銷毀76件，噴藥防治71件，合計147件。農委會防檢局表示，目前秋行軍蟲防治實施第二階段強制施藥，蜂農宜避開施藥區域放蜂，農民則可加強田間巡檢，除掉卵塊幼蟲，斬草除根。

應變小組指出，秋行軍蟲繁殖力強，一個卵塊約有100至200顆卵，一隻雌成蟲能生下多達1000顆卵，因此檢視摘除卵塊或幼蟲是防疫上很重要的工作，請農民加強田間巡檢，巡檢時隨身攜帶垃圾袋，發現疑似卵塊、蟲體就隨手摘除銷毀。

應變小組提示巡檢三重點，包括目視葉片是否被危害，尤其注意看心葉生長點及部位，再靠近檢視是否有蟲糞；巡視下位葉是否有卵塊，檢視葉片是否有被幼齡蟲啃食透明狀痕跡；以及成熟植株仔細查看玉米穗被鑽蛀孔洞及蟲糞，再撥開玉米穗詳細檢查。

應變小組亦提醒蜂農，秋行軍蟲防治進入第二階段強制施藥，施藥期間，蜂農可透過防檢局「秋行軍蟲專區」，查詢管制施藥區域座標位置，以確保放蜂的安全。

應變小組並呼籲，秋行軍蟲防治一定要依照專家指導施藥，不要隨意用藥，亦切勿聽信不實傳言；歡迎民眾利用「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局[email protected]」、「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131等管道持續通報。

(中時 )