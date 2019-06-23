台南市教育局今年3月宣布調整國中免試入學比序項目，終結台南市長達6年比序不公情況，台南市包括台南一中等6所學校決定明年停辦特召，末代聯合特召23日登場，2500多名學生應考，考場零違規，學生反應試題偏難。

台灣2014年進入12年免試入學制度，台南市頒布超額比序辦法後，立刻有頂尖學校認為比序項目不公，同年自訂特召班獨立招生。

台南市教育局3月重新調整國中免試入學的比序項目，減輕台南地區學子負擔，學術傾向的學生可以依照自己興趣與能力作選擇。

新的比序辦法一公布，台南一中、台南女中、家齊女中、台南二中、南科實中與南大附中共6所原本辦理特召的學校立刻決定明年停辦，終結台南市長達6年的特招制度。

末代聯合特召考試23日在台南一中、台南女中與新營高中三處考場登場，共有2588人報名應試，數學科缺考70人、英文科缺考174人，6校共錄取606人，錄取率僅23.42％。

考生反應今年的數學、英文試題都偏難，能夠測試出程度，數學科考題生活化，夜市「大大武花大武花」口訣入題，另外包括百貨周年慶獲利、電動機車費率等都成為題目。英文試題包含美食與流行文化，吉拿棒由來、虱目魚料理，也介紹奇美博物館創辦人許文龍及其收藏。

台南一中表示，未來不辦特召班，仍會在免試入學制度下保留3％名額給共同就學區的學生（大部分為北高雄學子），保障共就區學生的權利。

(中時 )