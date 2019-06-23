桃空職工副理事長廖以勤在23日中午也率領4位罷工空服及工會人員到現場「慰問」地勤人員，並向等侯簽轉的旅客鞠躬致歉，不過旅客沒有什麼回應。（陳麒全攝）

桃空職工副理事長廖以勤率隊前往桃園機場，並在脖子上掛「請不要責怪地勤」的牌子慰問地勤人員。（陳麒全攝）

桃空職工的長榮空服員持續罷工，長榮航空官網直接將航班確定取消的日期公布至6月30日，做好長期應戰的準備，桃空職工副理事長廖以勤率隊前往桃園機場，並在脖子上掛「請不要責怪地勤」的牌子慰問地勤人員，不過，當工會成員欲向地勤人員握手時，地勤人員很低調的婉拒。

長榮空服員持續罷工，長榮航空的這幾日的旅運量不到平時的一半，機場地勤人員雖24小時輪班協助旅客簽轉，但仍是有旅客抱怨等候太久。據瞭解，由於官網公布的航班資訊已經到本月底，只要是確定取消的航班，旅客都陸續簽轉，為紓解無法按時出發的旅客，長榮航空不惜將旅客簽轉其他航空公司，只要友航班機有機位，甚至賠錢將經濟艙旅客轉商務艙。

對於罷工引發的民怨，桃空職工副理事長廖以勤在23日中午也率領4位罷工空服及工會人員到現場「慰問」地勤人員，並在脖子上掛「請不要責怪地勤」，關心地勤人員是否因他們的罷工過勞，也詢問是否有什麼勤務可以幫忙協助，但是地勤人員似乎都不太領情，只回應「我不太清楚」「不用」，甚至連想要向地勤人員「握手」，都被拒絕，也因為她們到機場掛標語牌，已經違反機場是集遊區域，航警請她們放下標語。

廖以勤表示，看到地勤同事們超時工作，被很多旅客包圍地勤、造成心理上的壓力，空服員們也很心疼他們，所以特別與其他成員一起到機場表達支持，請旅客不要針對地勤，有任何問題也都歡迎向自己詢問，身為空服員工會的理事，對於罷工造成後續很多的影響也感到很抱歉。

針對桃園市空服員職業工會與長榮航空企業工會疑似「一套人馬兩套作法」，廖以勤對這個問題不願回應與評論，僅表示，希望公司可以趕快出面協商，好好的解決這場爭議。

長榮航空公司機場總部副總經理葉時忠表示，公司選擇與乘客站在一起，現在公司的考量就是如何讓現場所有同仁與旅客回到正常的生活，恢復他們的行程。對於工會成員的到訪，他表示，在罷工後一直在思考，做什麼事能夠讓行程受阻的旅客、熬夜工作的其他同仁可以很快地回到正常生活？這只有一個答案，就是空服員們趕快回到她們的工作崗位，不用做其他的事，馬上可以解決所有的困難。也呼籲各界多給地勤人員一些掌聲、一些鼓勵，地勤人員會繼續努力完成旅客的夢想。

地勤人員也私下表示，要來應該選在第一時間來，讓他們看地勤人員因罷工受到的委屈，現在大家都加班輪值處理得差不多了，來作什麼秀。坐在等侯區的旅客也沒好氣的說，真的有心就趕快回去上班，不用來機場著站著，什麼作用都沒有。

(中時 )