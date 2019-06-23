長榮空服員罷工23日進入第4天，罷工空服員以看板表達訴求。（賴佑維攝）

長榮航空23日拿出想拿回10多位空服員「三寶」，並持委託書，遭到工會以非本人、需要委任律師確認為由拒絕，僅收下委託書。（賴佑維攝）

罷工進入第4天，長榮出招了！長榮航空協同律師攜委託書前往罷工現場，幫有意服勤的空服員取回三寶（員工證、護照、台胞證）。在罷工現場，長榮航空律師表示，希望工會能核對委託書，不過桃園市空服員職業工會以非本人領取為由拒絕，目前雙方仍在僵持中。

長榮航空發言人陳耀銘對想回家的工作人員說，家永遠是最溫暖的，長榮航空一定會出手，幫大家解決問題，我們祈求罷工快點落幕、大家趕快回家，也希望旅客可以趕快回家。

空服工會早先表示，以「無法確認是否為本人簽名」為由，會員要取回三寶，必須本人出面才行。但陳耀銘說，律師拿著一大疊委託書，要幫空服員拿回「三寶」。他強調，這些委託書經政府公證，具有法律效力。

陳耀銘要提交委託書時，遭到工會人員拒絕，雙方僵持10多分鐘後，工會收下委託書，但是否交回「三寶」，工會則回應，需要再討論。

工會表示，並非不還三寶，而是要本人到場。此外拿回三寶，工會有自己的流程。另外也不知道委託書是不是真的，因此需要工會委任律師到場，才能決定。

(中時電子報)