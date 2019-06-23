◎ 轟黨變了 游盈隆退出民進黨

去年參與民進黨主席選舉、台灣民意基金會董事長游盈隆今天宣布退出民進黨，他提出六點理由，強調「這個黨已經變了」，當廢除公投與大選同時舉行時，這個黨已經叛離其傳統支持者」，並痛批蔡英文擔任黨主席8年，黨內逐漸定於一尊。

◎ 美伊關係雪上加霜 德黑蘭處決CIA間諜

就在美國與伊朗關係緊張升溫之際，德黑蘭官方伊朗通訊社（IRNA）22日宣布處決一名前伊朗國防部雇員，報導稱該雇員先前為美國政府及美國中央情報局（CIA）擔任間諜。

◎ G20峰會登場前川普又嗆 對陸加徵關稅很棒

大陸官媒新華社23日報導，大陸國家主席習近平將參加在日本舉行的20國集團（G20）高峰會，首度正式確認習近平將出席峰會。習近平和美國總統川普此次是否會晤，關係到美陸貿易戰後續的發展。不過在G20高峰會登場之際，川普22日再次表示，「對中國的關稅顯然加徵得非常棒，美國從追加大陸進口關稅中獲利巨大」。

◎ 挺罷工預告期 交通部再拋「授權期」

長榮航空空服員罷工進入第四天，勞資方仍沒有退讓跡象，長榮取消的航班更一次公布6月30日，看似有長期抗戰的準備。交通部長林佳龍、政務次長王國材連兩天力挺「罷工預告期」，並進一步拋出「授權期」的構想，讓罷工權有明確的使用時間與次數限制。

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