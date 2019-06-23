描律油彩創作研究學會在指導老師何智勇（右）的教導下，紀錄家鄉美好一隅。（何冠嫻攝）

「苗栗‧描律‧一五享藝－何智勇油彩創作師生聯展」即日起於苗栗市藝文中心開展。（何冠嫻攝）

苗栗縣描律油彩創作研究學會匯聚在地繪畫好手，一同紀錄苗栗各鄉鎮角落，畫下故鄉記憶一隅，即日起至28日於苗栗市藝文中心舉辦「苗栗‧描律‧一五享藝－何智勇油彩創作師生聯展」，展出濃縮苗栗人文、特色景觀的精彩畫作。

國立聯合大學專研教育學博士何智勇擔任描律油彩創作研究學會指導老師，帶領學員踏出戶外寫生。何智勇表示，學會內32位成員年齡50至70歲，但大家仍不畏炎夏熱衷於繪畫，以印象派創作方式親筆描繪在地共同記憶，「拼命地為家鄉角落做紀錄」。

描律油彩創作研究學會理事長李冬秀指出，每個作品都要經過多次場刊與數個禮拜才能完成，其中更要能承受酷暑的炎熱與蚊蟲叮咬，發揮何智勇傳授的「構圖要精準、色彩要豐富、筆觸要肯定」，完成充滿情感的家鄉風光。

「苗栗‧描律‧一五享藝－何智勇油彩創作師生聯展」即日起至28日於苗栗市藝文中心展出45件精彩作品，呈現苗栗人筆觸下的生活記憶，開館時間每日上午9時至中午12時、下午1時至4時（例假日照常開館）。

(中時 )