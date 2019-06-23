最新出爐的「2019泌尿健康大調查」，發現高達8成5民眾對於尿失禁認知嚴重不足，逾9成民眾誤以為漏尿是「膀胱無力」，男性對於失禁產品認知不足也就罷了，竟有7成女性以為衛生棉可以當作漏尿墊。

台灣尿失禁防治協會首次針對一般民眾、照護工作者與泌尿科病友進行調查，分析1253位受訪者泌尿健康狀況、對尿失禁的認知程度、態度、因應行為與需求等概況，高達47.8％有漏尿情形，年齡愈高比例愈高，其中76％左右不曾就醫或只買漏尿產品應急。

台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，民眾對尿失禁仍有許多模糊的認知，膀胱功能異常、年齡增長造成的生理變化、肥胖、便祕、懷孕生產、攝護腺肥大與服用藥物都有可能增加尿失禁發生的風險。

尿失禁不會立即危害生命，但是有了尿失禁帶來最大的困擾在於心理與社交層面，這次調查發現，高達9成以上的民眾認為一旦發生漏尿，最大困擾是憂鬱、焦慮、害怕與喪失自信等，也被稱作國民「社交癌」。

漏尿會干擾社交生活與人際互動，92.8％受訪者認為漏尿會被他人用異樣眼光看待。因此很多長輩出現漏尿問題後，害怕在外發生漏尿、擔心被別人發現，因而減少與他人互動、放棄社交生活，甚至足不出戶。

廖俊厚指出，尿失禁患者得到憂鬱症的比例是一般人2倍，因為患者會因尿失禁有沉重的心理壓力，照顧者也會因為照顧的對象有尿失禁而產生心理負擔。

這次調查有7成女性會用衛生棉當作漏尿墊，台灣尿失禁防治協會副理事長蔡娟秀認為，經血與漏尿的排出量有明顯差異，經血是緩慢流出，漏尿瞬間漏出很多，衛生棉無法立即吸乾而尿濕褲子，身上也會常有異味。

40歲以上中高齡族群，每4人就有1人曾有漏尿的困擾，很多人以為「運動能夠改善漏尿」，蔡娟秀表示，有些人為了改善漏尿而上健身房、做瑜伽，然而沒有強化骨盆底肌肉，再多運動只會讓失禁更加惡化。

(中時 )