銀赫說下次再來一定會多學中文。(粘耿豪攝)

由Super Junior成員東海、銀赫組成的分隊D＆E，23日在台舉行第二場演唱會，當表演進行到互動橋段，兩人拿著水槍下台跟粉絲玩，但在東海用水槍噴粉絲時，搖滾區有人也將半罐礦泉水撒向他，淋得他一頭濕，當下東海先是嚇一跳，隨後回頭找事主，卸下水槍的儲水罐直接淋回去，跟粉絲較真在現場打起水仗。

演唱會尾段兩人改編〈Can You Feel It〉的「觸觸舞」互戳，還交換衣服穿，粉絲見兩人作勢脫衣服，尖叫聲越來越大，銀赫忍不住說：「亞洲巡迴不管到哪裡，粉絲都是變態，我太累了。」而且粉絲不停尖叫，不願讓兩人繼續唱下去，深怕演完就得跟偶像道別，東海見狀用中文解圍說：「我們還有兩首歌曲，還有安可、talk time，你們不要擔心。」

D＆E亞洲巡迴演唱會獨厚台灣，銀赫解釋：「這次亞洲巡迴只有台灣連唱兩場，因為你們就是愛我們很多，我們才能帥氣的在台表演兩天。」中文超好的東海則稱自己可以在台灣找翻譯工作，聽得一旁的銀赫趕緊說：「不行，你要跟我回家。」

此外演出前兩人受訪聊到新造型，因銀赫造型都是東海幫忙想的，若能反過來幫東海做造型，銀赫替他選及腰長髮，「東海不太長鬍子，塗個生髮水，用了這個造型還有人喜歡的話那就是鐵粉啦，可以來台拍古裝劇。」

(中時 )