北市都審會委員月底任期屆滿，由於大巨蛋案需經過都審才能決定可否復工，新任委員名單格外受到關注。不過，議員簡舒培調閱資料後直指，新任委員不具都市防災、電腦模擬等專業，前都發局長林洲民更直言，大巨蛋都審尚在初期階段，不知市府如何挑出這些委員，「非常危險，會讓整個委員會陷入無法判斷的危險境界」。

都審會除府內委員，府外委員則聘任擁有都市計畫、都市設計（含防災）、建築設計、文化藝術、交通、景觀設計、大地工程、業界等不同領域的專家學者。雖未明定各項專長的委員人數比例，但由於大巨蛋復工與否，關鍵就在都審會，簡舒培向都發局索資時竟發現，原本深諳都市防災與電腦模擬的兩位委員任期屆滿後，「都市設計」類的委員名單內，竟無具備相關專業的人。

任期將屆滿的委員中，銘傳大學建築所教授王价巨、北市大城市發展系副教授吳杰穎都擁有災害管理相關的學經歷，吳更是北市災害防救專家諮詢委員會委員，但兩人過去都被視為「嚴審派」的委員。

根據都發局提供給簡舒培的資料，108年度都市設計類外聘委員名單有6人，最後會選出4正取、2備取，其中一位是現任委員、銘傳大學都市規畫與防災系副教授董娟鳴，另5位則是新推薦人選。不過，這6人的專長僅董一人有「都市防災」，更弔詭的是，董從2018年開始擔任都審委員，去年的專長欄「建築設計與建築工程、都市設計」，今年卻變成「都市設計、都市防災」，令人質疑專長1年內有如此變化？且實際到學校網站查詢，其專長欄也沒有防災相關範圍。

簡舒培認為，如果市府找來的委員都沒有都市防災專長，接下來的審查又是要審遠雄提出的防災避難電腦模擬，這就是非常大的問題，也令人質疑，柯市府並非真的站在公安立場審查大巨蛋。

林洲民則表示，王价巨、吳杰穎雖任期屆滿，為什麼市府不能以專案委員的方式，讓了解都市防災及電腦模擬的人繼續參與審查？台建中心只評定了大巨蛋建築物內防火避難審查，都審會則是審查都市防災部分，也就是逃生群眾能否安全逃離建築物基地、戶外空間能否容納全區避難人數等，這些議題都要檢視電腦模擬後才能審查，一旦委員不具備這個專長，是非常危險、會將都審會置於無法判斷的危險境界，不知都發局如何挑出這些名單？

對於外界質疑，都發局長黃景茂回應，新任委員中，有王价巨推薦、看得懂電腦模擬的委員，所以這份名單沒有問題，目前也還不考慮專案委員的提議。

不過，王价巨今受訪時打臉黃景茂說法，他說，自己有推薦委員，但是基於該委員專精都市設計，而非基於了解防災避難的電腦模擬，「防災模擬、災害管理是一種專業」；董娟鳴則在受訪時說，她個人能從都市空間角度檢視大巨蛋逃生避難上的合理性，但對於防災模擬，確實不專精，至於都發局為什麼在她去年、今年的專長欄寫不同內容，「這要請教都發局」。

(中時 )