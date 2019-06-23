利比亞航空貨運公司(Libyan Air Cargo)的一架安東諾夫(Antonov)An-124貨機，原本停在的黎波里國際機場(Tripolis-International Airport)，結果這架飛機遭到交戰雙方的火箭彈所擊毀。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，從4月起，利比亞爆發內戰，掌握東部班加西的軍事強人哈夫塔將軍（Khalifa Haftar）率領的利比亞國民軍（LNA）叛亂，對首都的黎波里發動進攻，他的軍隊要強於利比政府軍，很快就打到的黎波里週邊，不過忠於政府的利比亞民族協議(GNA)也團結抗敵，機場成為主要爭奪點，之後就一直拉鋸，在此期間，原本國際機場的航運，大多數轉移到米蒂加國際機場(Mitiga International Airport)。

不過，註冊號5A-DKN的An-124貨機，早在2010年就因零件缺乏而失去飛行能力，一直停在的黎波里國際機場，結果就6月22日被火箭彈所擊毀，目前並不知道是哪一派造成。

原本利比亞有著相當不錯的運輸機隊，最重要的就是An-124。(圖/BabakTaghvaee twitter)

An-124是世界最大的飛機之一，最大載重達到驚人的120噸，最大起飛重量405噸 ，比美國的C-5銀河運輸機還強大。在格達費時代，比亞共擁有20多架il-76和il-78加油機，兩架An-124，是北非運輸能力最好的國家。然而在苿莉花革命爆發後，格達費被殺利比亞政局混亂，這些飛機也就難以照料了。其中飛到烏克蘭的An-124一直停在當地，沒錢修理也沒人出管理費，不過至少還完整；然而在的黎波里機場的An-124，最終就落的因內戰而遭擊毀的命運。

#Libya's sole Antonov An-124-100 heavy cargo airplane was destroyed in #Tripoli's #Mitiga airport during the clashes among #Libya National Army (#LNA) and Jihadist factions of #GNA yesterday. Another An-124 of Libyan Arab Air Cargo had been confiscated in #Ukraine in 2017. pic.twitter.com/UbCgaXPmjx — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 2019年6月22日

至此，利比亞航空貨運公司失去了全部的兩架An-124，只剩下一架il-76，目前公司業務處於徹底停擺狀態。

(中時電子報)