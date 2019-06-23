107學年度市長獎頒獎典禮第三場次23日在大灣國小辦理，原訂永康區、仁德區、關廟區、龍崎區、新市區、歸仁區及新化區等7區的國中小及補校，合計計55校、930人將接受市長黃偉哲頒獎，但因台電變電箱爆炸跳電損毀，典禮被迫中斷。

儘管市府緊急連絡台電公司派員搶修，但評估台電搶修須相當時間，加上天候不佳，為顧及所有受獎學生及家長的安全，教育局當場宣布尚未受獎的780餘位學生，可先領回獎牌，至於與市長合影的時間，則調整至6月29、30日在慈濟高中續辦；如果該時間學生無法參加，將另調查可受獎時間。

黃偉哲致詞表示，在場同學都是學校之光，接下來也將進入人生另外一個學習的里程，未來如果有機會代表台南市參加任何全國競賽，得獎了，那就是台南之光；代表國家去參加奧林匹亞數學競賽或者科學競賽等國際比賽，得獎了，那就是台灣之光；從成為家裡的光榮到學校的光榮，從城市的光榮到國家的光榮，在這過程中要感謝辛苦的家長跟老師的努力與付出，才能成就一個對國家、社會有貢獻的學生。

教育局指出，為鼓勵學生多元適性發展，跳脫以往僅重視學科成績的觀念，凡是能夠發展潛能特質，在各領域有不錯的表現，就有榮獲市長獎的機會。因此市長獎的獎項共有7種，包括；市長優學獎、市長語文獎、市長科技獎、市長藝術獎、市長體育獎、市長嘉行獎、市長勵志獎，得獎學生都可獲頒獎牌及獎狀。

(中時 )