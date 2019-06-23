台南市巷弄之美成為日本流行生活雜誌追逐焦點，日本型男雜誌「PEN」日前才以神農街為封面介紹台南，另一流行時尚雜誌「madame FIGARO japon」以多達18頁篇幅深入介紹台南巷弄、老屋與美食，台南市新聞處認為台南品牌已立足日本市場。

「madame FIGARO japon」是法國知名流行雜誌日本版月刊，每期發行量7萬3000本，內容介紹流行服飾、旅行、藝術、家飾等主題，廣受日本年輕女性讀者喜愛，20日發行的內容從以往的古蹟轉移到老街巷弄，再專文介紹台南玉井芒果與東山咖啡公路景點美食。

台南市農業局每年都會打著「台南尚青」品牌參加東京食品展的農特產展，其中芒果行銷更是讓日本人印象深刻，不少日本客夏天造訪台南，參加國際芒果節品嘗芒果剉冰已是固定行程。

台南市新聞處也配合日本觀光客習慣，持續製作旅遊手冊，包括女子輕旅行、日式老屋懷舊之旅等，讓日客來台南有更多元玩法。

台南市新聞處表示，透過這次「madame FIGARO japon」大篇幅報導，今年來台南旅遊的日本觀光客人數會持續攀升。

(中時 )