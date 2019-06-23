今年芒果收成大豐收，產量佔全台近半的台南正式進入產期，地方農民擔心盛產再加上政府缺乏穩定市場價格的機制，恐將造成價格大跌，血本無歸。台南市議長郭信良23日認為，天氣熱，芒果保存更不易，呼籲市府農業局上緊發條積極作為，以免農民一整年的辛勞成果化為烏有。

全台芒果年產量約1萬多公噸，其中將近一半產自台南，主要集中在玉井、南化、楠西、左鎮、官田、大內等產區。因土壤水質條件優、農民耕種技術佳，台南芒果向來以品質好而廣受市場好評。

郭信良表示，近來接獲農民陳情，指地方農民早在2個月前即向農委會反映，希望提早啟動芒果外銷訂單，以及二級、三級芒果補助方案作業等，以免因行政程序作業不及造成價格大跌。農委會更於6月12日行文市府農業局，要求研提徵求芒果加工廠商鼓勵進場採購等計畫，以平衡市場流通情形，但至今仍未看到市府提出位何具體穩定價格政策與成效。

郭信良指出，今年芒果盛產，雖然市府表示外銷價格穩定，但天氣熱加速芒果熟成，保存相對更不易，加上農業局行政效率跟不上中央政策，至今仍未見啟動下一步相關穩定價格機制，導致這2天芒果價格有下滑趨勢。

郭信良強調，目前已可以預知芒果盛產，一旦引發農民恐慌，恐怕整個政府的美意將會大打折扣，大豐收只會換來農民荷包的大欠收。也因此，儘管政府喊話呼籲農民不要恐慌，但只要沒看到整個收購平台的SOP，對於正式進入盛產期的地方農民來說，仍不免擔憂。

對此，農委會農糧署南區分署長姚志旺已請市府24日立即公告加工措施，並請加工廠到市府登記，各產地農會及合作社也都可當供貨平台，但郭信良仍呼籲農業局拿出積極作為幫農民解套，以免損及農民收益。

(中時 )