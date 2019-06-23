苗栗縣政府今年續辦「全球在地化志工計畫」，藉國際交流開拓學童視野。（何冠嫻翻攝）

文華國小邀請加拿大國際志工Roscoe駐校交流，獲學童熱烈回響，主動積極以英語對話。（何冠嫻翻攝）

去年苗栗縣政府首度與「AIESEC國際經濟商管學生會」合作，邀請全國各地志工到縣內國中小進行文化教育、議題教學、英語教學等服務，今年再度續辦「全球在地化志工計畫」，將文化及語言的學習融入課程中，開啟學童的國際視野。

全球在地化志工計畫由AIESEC挑選符合各校需求的國際青年志工，進行為期6周的文化教育、議題教學、英語教學等交流，108學年度同光國小、永貞國小、東興國小、武榮國小、龍坑國小、獅潭國小、通霄國中、啟明國小、致民國中、照南國中、竹南國中等11所國中小皆主動參與，為學童打造雙語學習環境。

教育處長徐永鴻指出，學校端在「國際觀養成」的工作刻不容緩，期盼藉國際青年志工進入校園與教學團隊共備，能激發學童主動學習外語的興趣、培養對不同文化的好奇心與尊重。

文華國小今年5月也透過與AIESEC的合作，邀請加拿大國際志工Roscoe駐校交流，學童們踴躍與Roscoe對話交流，增進生活中英語應用機會與能力。文華國小校長林文星表示，國際志工引進校園，使全校師生以及接待家庭的成員不用出國就能接受異國文化刺激，是珍貴的交流經驗。

(中時 )