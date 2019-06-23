本週星座運勢星座專家許睿光老師進行精闢分析，他表示太陽、金星及火星都一樣停留在原本的位置，太陽在巨蟹，屬於水象星座的巨蟹、天蠍與雙魚依然會感到有力量和信心，象徵戀愛與舒適生活的金星在雙子，風象星座包括雙子、水瓶、天秤還是會有桃花朵朵且受人喜歡的現象。然而，象徵著溝通與交易的水星即將從巨蟹走到獅子座，屬火象星座的獅子、射手、牡羊則是會感到非常忙碌。
經過上禮拜的爭吵、衝突與生氣以後，本週天象將逐漸恢復平靜，會有貴人出現化解紛爭，大家也會開始學習成長，並接納彼此的不同，大家也終於可以稍微喘口氣囉。
運勢大旺：
●巨蟹 ♋️ 爭取權益 贏得勝利
●獅子 ♌️ 展現自我 受人注目
●天蠍 ♏️ 貴人帶旺 效率十足
●牡羊 ♈️ 投資戀愛 運勢走旺
運勢平穩：
●天秤 ♎️ 職場發光 貴人獻計
●金牛 ♉️ 行程滿檔 重心轉往家庭
●水瓶 ♒️ 正財走旺 助人助己
●魔羯 ♑️ 危機解除 貴人浮現
要注意：
●雙子 ♊️ 財運不錯 小心爛桃花
●射手 ♐️ 天雷地火 當心荷包
●雙魚 ♓️ 意亂情迷 當心被騙
●處女 ♍️ 海市蜃樓 當心面對
➤加碼
財運最旺：水瓶 ♒️
桃花最旺：牡羊 ♈️
事業最旺：天秤 ♎️
(中時電子報)
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