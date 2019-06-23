本週星座運勢星座專家許睿光老師進行精闢分析，他表示太陽、金星及火星都一樣停留在原本的位置，太陽在巨蟹，屬於水象星座的巨蟹、天蠍與雙魚依然會感到有力量和信心，象徵戀愛與舒適生活的金星在雙子，風象星座包括雙子、水瓶、天秤還是會有桃花朵朵且受人喜歡的現象。然而，象徵著溝通與交易的水星即將從巨蟹走到獅子座，屬火象星座的獅子、射手、牡羊則是會感到非常忙碌。

經過上禮拜的爭吵、衝突與生氣以後，本週天象將逐漸恢復平靜，會有貴人出現化解紛爭，大家也會開始學習成長，並接納彼此的不同，大家也終於可以稍微喘口氣囉。

運勢大旺：

●巨蟹 ♋️ 爭取權益 贏得勝利

●獅子 ♌️ 展現自我 受人注目

●天蠍 ♏️ 貴人帶旺 效率十足

●牡羊 ♈️ 投資戀愛 運勢走旺

運勢平穩：

●天秤 ♎️ 職場發光 貴人獻計

●金牛 ♉️ 行程滿檔 重心轉往家庭

●水瓶 ♒️ 正財走旺 助人助己

●魔羯 ♑️ 危機解除 貴人浮現

要注意：

●雙子 ♊️ 財運不錯 小心爛桃花

●射手 ♐️ 天雷地火 當心荷包

●雙魚 ♓️ 意亂情迷 當心被騙

●處女 ♍️ 海市蜃樓 當心面對

➤加碼

財運最旺：水瓶 ♒️

桃花最旺：牡羊 ♈️

事業最旺：天秤 ♎️

睿光談星座 2019/06/23~06/29 每週星座運勢

(中時電子報)