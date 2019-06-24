能仁家商表演藝術科二年級學生王靖琳從國小開始學習國標舞，參加過國內外各項賽事，獲獎無數，去年取得國標舞國手資格。（葉書宏翻攝）

能仁家商表演藝術科二年級學生王靖琳從國小開始學習國標舞，參加過國內外各項賽事，獲獎無數，去年取得國標舞國手資格。（葉書宏翻攝）

能仁家商表演藝術科二年級學生王靖琳從國小開始學習國標舞，參加過國內外各項賽事，獲獎無數，去年取得國標舞國手資格。（葉書宏翻攝）

能仁家商表演藝術科二年級學生王靖琳從國小開始學習國標舞，參加過國內外各項賽事，獲獎無數，去年取得國標舞國手資格。（葉書宏翻攝）

能仁家商表演藝術科二年級學生王靖琳從國小開始學習國標舞，參加過國內外各項賽事，獲獎無數，去年取得國手資格，如今也在教導小學生跳舞。她說，很喜歡跳舞，一點都不覺得辛苦，反而是家人相當心疼，「堅持自己的選擇。」

王靖琳表示，小學三年級時看到舞者在跳國標舞，深深被亮麗的服裝吸引，她主動向父母親說「想要學國標舞！」就這樣一頭栽入舞蹈的領域。由於相較於其他舞者學舞起步較晚，一開始曾被排擠還因此落淚，但哭過之後仍樂觀面對，她笑稱「自己很樂觀、很有耐力。」

王靖琳參加過國內外大大小小的賽事，曾前往馬來西亞、新加玻、越南等國比賽，去年在越南第一次參加積分賽，拿下第5名的佳績。參加無數比賽，也並非每次都有好成績，她感謝家人支持，父親總是說「妳永遠是我心中的第一名。」

「學舞一點都不辛苦，反而很開心！」王靖琳說，並不覺得學舞辛苦，反而是家人會心疼，但她很開心自己從小找到興趣、目標，比一般的同學提早有方向，未來想要當舞蹈老師，如今已開始在教導小學生跳舞，分享自己的學舞心得。

王靖琳表示，接觸國標舞後讓她學習到專長，且在舞蹈領域找到成就感，也清楚自己的未來規畫、方向，雖然升上高職後，覺得時間常常不夠用，但未來會繼續升學，並學習戲曲等不同的領域，加強自己的能力。

(中時 )