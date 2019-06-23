大陸首條穿越黃河的蘭州地鐵全線開通 18:352019/06/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸首條穿越黃河的蘭州軌道交通1號線全線開通。（取自鳳凰網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘭州軌道交通1號線為大陸國內首條穿越黃河的地鐵線路。（取自鳳凰網） 大陸國內首條穿越黃河的地鐵開通，蘭州邁入地鐵時代。6月23日上午9時，中國鐵建參與投資、興建的蘭州軌道交通1號線全線開通試營運。 蘭州軌道交通1號線不僅為甘肅省首條地鐵，也是大陸國內首條穿越黃河的地鐵線路；蘭州軌道交通1號線穿越黃河的區間隧道，亦為目前大陸國內唯一具備交通功能的黃河隧道。 (旺報 ) #蘭州 #黃河 #地鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－借鏡日本掌握稀土戰略資源 04:102019/06/19 財經要聞 轉向提供「解決方案」發展 大陸去美國化 敦南喜迎轉單 04:102019/06/19 產業．科技 高鐵延伸宜蘭是詐騙選票 04:102019/06/19 時論廣場 武統是上美國的當 04:102019/06/19 時論廣場 陸「未來地鐵」成功試跑 減重13% 13:252019/06/20 財經 陸新地鐵用碳纖維 更輕更節能 04:092019/06/21 話題觀察 習川通話後 央視突改播黃河絕戀 04:092019/06/21 時尚娛樂 長榮罷工 朱立倫酸：外交部趕快來解決 15:312019/06/21 政治 未來成都 熊貓飛車在空中馳騁 04:092019/06/23 兩岸藝文 大陸首條下穿黃河地鐵 蘭州地鐵1號線開通營運 17:282019/06/23 兩岸 兩岸熱門新聞 殲-20掛載神飛彈 美寢食難安 - 日報 美中貿易衝突 學者分析：必是長期戰爭 - 兩岸 兩岸史話－清代制度 皇帝一日吃兩餐 - 日報 大陸首條穿越黃河的蘭州地鐵全線開通 - 兩岸 - 旺報 S-300擊落美無人機 陸部署福建對台 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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