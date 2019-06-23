蘭州軌道交通1號線為大陸國內首條穿越黃河的地鐵線路。（取自鳳凰網）

大陸國內首條穿越黃河的地鐵開通，蘭州邁入地鐵時代。6月23日上午9時，中國鐵建參與投資、興建的蘭州軌道交通1號線全線開通試營運。

蘭州軌道交通1號線不僅為甘肅省首條地鐵，也是大陸國內首條穿越黃河的地鐵線路；蘭州軌道交通1號線穿越黃河的區間隧道，亦為目前大陸國內唯一具備交通功能的黃河隧道。

(旺報 )