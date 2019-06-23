高雄市長韓國瑜上任後主推庶民經濟，還努力拚觀光，韓流也吸引不少外地遊客到高雄玩。觀光局長潘恒旭指出，他搭計程車時，有高雄運將請他轉達韓市長，計程車生意真的比以前好二、三成。

潘恒旭在臉書表示，小黃司機請他一定要跟韓市長說，他們的生意真的有變好，每日生意平均好二、三成，跟以前比起來，現在一天可跑2200到2500元，假日則達3000元。運將還說，在韓市長身上有看到蔣經國精神，並要他們加油，不畏烏賊抹黑。

潘恒旭強調，小黃司機是高雄溫度計，人民的嘴才是最真實的名嘴。有網友留言說：「我以前負責小黃業務，也包含大都會，回高雄時，小黃等業者說生意不錯。」

也有人說：「市民感覺最真實。」、「觀光客有沒有進來，問問小黃司機最有感。」、「好開心。」、「加油！」、「謝謝局長。」、「局長最棒了，加油喔。」

(中時電子報)