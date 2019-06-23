長榮空服員罷工延續，23日長榮航空23日想拿回10多位空服員「三寶」，並持委託書，遭到工會以非本人、需要委任律師確認為由拒絕，僅收下委託書。（賴佑維攝）

長榮空服員罷工延續，23日長榮航空副總陳耀銘和律師等人，持著10多份，希望取消罷工的空服員委託書，希望取回「三寶」員工證、護照、台胞證。不過桃園市空服員職業工會以非本人領取為由拒絕，雙方未取得共識。

陳耀銘表示，許多同仁反應，希望返回工作崗位，23日雖然是假日，仍請律師協助，完成正式委託，並經由桃園地方法院公證人公證的合法程序。他向罷工空服員呼籲，「家永遠是我們的避風港，不管發生什麼事情，只要你願意回家，家裡的人，一定會非常歡迎你回來。」

針對媒體詢問何時要和工會協商？他也說，隨時張開雙手協商，但是每次我們提出對案，工會都沒有真誠的回應。他也說，23日這麼大的風雨，看見罷工同事淋雨，相當不捨。

不過陳耀銘等人要向工會人員提交委託書時，工會以非罷工人員，不得進入罷工糾察線為由，拉起人牆拒絕陳耀銘等人進入。此外陳耀銘要提交委託書時，遭到工會人員拒絕，雙方僵持10多分鐘後，工會收下委託書，但是否交回「三寶」，工會則回應，需要再討論。

工會表示，並非不還三寶，而是要本人到場。此外拿回三寶，工會有自己的流程。另外也不知道委託書是不是真的，因此需要工會委任律師到場，才能決定。

(中時 )