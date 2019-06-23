加拿大巡防艦 18日航經台灣海峽開啟AIS 19:182019/06/23 中時 黃子明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦理賈納號（HMCS Regina FFH-334）。(摘自美國海軍官網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦理賈納號（HMCS Regina FFH-334），18日航經台灣海峽，該艦開啟船舶自動辨識系統（Automatic Identification System, AIS），在Marine Traffic海事網站可看見航行軌跡。 (中時 ) #加拿大皇家海軍 #理賈納號 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍事熱門新聞 F-35過氣了! 法德6代機另闢新路 - 軍事 最大貨機An-124 在利比亞遭火箭彈擊毀 - 軍事 加拿大巡防艦 18日航經台灣海峽開啟AIS - 軍事 - 中時 詹氏：全球400架！F16銷售意外回春 - 軍事 沒想清楚 美先進無人機成昂貴目標 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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