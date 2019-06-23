加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦理賈納號（HMCS Regina FFH-334），18日航經台灣海峽，該艦開啟船舶自動辨識系統（Automatic Identification System, AIS），在Marine Traffic海事網站可看見航行軌跡。

(中時 )

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