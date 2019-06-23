民進黨強修《公投法》，將公投限縮為兩年舉辦一次，挨批為政治考量漠視人民權利。北市議員費鴻泰說，目前很多事關民生的公投案件，如以核養綠公投，等同被民進黨政府「沒收」，痛批民進黨毀棄自己的承諾，跨時空打臉自己！

北市議員費鴻泰指出，綠營曾說「公投是人民直接民權的行使，2014年剛好有選舉，可以在節省經費的情形下，讓人民表示意見，反核是很重要的議題，如果可以跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現」，現在卻毀棄承諾，根本是跨時空打臉自己。

北市議員費鴻泰表示，民進黨所謂「進步價值」，當年支持公投綁大選的民進黨立法委員們，現在民進黨毀棄自己的承諾，良心不會痛嗎？

支持以核養綠、核四啟封的台大醫院前副院長王明鉅表示，權力可以讓人忘記，忘記自己過去20年來天天喊著人民作主，公投最大，忘記自己曾經用多麼美麗的「民主」、「自由」、「人權」、「法治」這些口號來騙取權力。

(中時 )