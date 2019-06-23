北市府23日晚間與上海市府同步宣布，第十屆雙城論壇將在7月4至5日登場，市長柯文哲3日就會親自率團前往上海。此次論壇議題鎖定經貿、創新與產業交流。

北市府透過新聞稿宣布，此次論壇以「創新、合作、未來」為主題，延伸出「生物科技產業交流」、「醫學科技發展」、「文化」、「青創與智慧城市」等4個分論壇。

其中，生物科技產業交流分論壇由產業發展角度切入，朝高附加價值、具未來前景的產業前進；醫學科技發展分論壇討論最新醫療科技與照護模式，雙方分享經驗；文化分論壇則以人為主，分享兩市不同的城市氣象；青創與智慧城市分論壇則交流城市未來的智能管理與青創發展藍圖。

市府發言人劉奕霆表示，除論壇外，今年台北與上海也有許多市政交流，包括上半年的台北燈節、龍舟交流賽，下半年還有海峽盃籃球邀請賽—台北站、上海馬拉松邀請賽、台北馬拉松邀請賽、台北觀光旅遊推廣活動。

今天人在花蓮參訪的柯文哲表示，現在政治局勢變來變去，此刻台灣跟大陸比較有官方功能的論壇，應該只剩下雙城論壇，若沒有意外會去參加；對於兩岸關係，坦白講連維持都蠻吃力，他認為現階段應抱持善意的態度與對岸交朋友最重要，沒有什麼「通關密語」。

(中時 )