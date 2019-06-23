環保局水質採樣檢測符合標準。（台南市環保局提供）

台南社大環境小組研究員晁瑞光23日在臉書上傳一張安平商港空拍照，海洋呈現黑與綠兩色，被質疑是工廠汙染造成的陰陽海，台南市環保局立刻派員採樣檢驗，初步判定是港區內海藻增生與底泥翻騰造成的色差。

晁瑞光長期關心海洋生態，23日在臉書上傳一張安平商港外海空拍照，海洋明顯呈現綠與黑兩色，標上「考一下色彩學」，台南市環保局見狀立刻派員前往採樣，測試水質在PH值與溶氧量都在正常範圍，水質清澈，無油花與異常水色，採集的樣品將進一步分析確認氨氮與重金屬含量。

環保局表示，每年夏季，安平港鄰近海域水色經常發生明顯差異。安平港屬於封閉港，港區內有安平區運河生活污水排入，為水中藻類帶來營養鹽，也帶來淤泥沉積。

環保局過去紀錄，安平商港沉積淤泥厚度約30至40公分，底泥可能受水面溫度升高影響，產生翻騰現象，加上澡類大量繁殖等因素，都有可能造成海水顏色有深淺差別。這種現象在桃園、高雄其他類似封閉港或河川出海口處都會出現，去年環保局也針對這種情形進行過調查。

台南市環保局長林淵淙要民眾放心，色差不是污染造成的。環保局定期稽查台南市漁港及商港及各式船舶，除現場查核船舶是否洩漏油污，加強查核廢棄物外，包括廢棄油脂及垃圾流向，確保妥善處理。

環保局表示，每月定期派員針對安平港水質監測，皆符合環境保育標準，上游安平運河包括樂利橋、臨安橋、承天橋等3處水質測站，同樣每月採樣監測，水質較去年同期改善。

(中時 )