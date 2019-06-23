「浩角翔起」阿翔與謝忻爆出擁吻不倫戀，為平息眾怒，經紀公司下令兩人全面停工，好好在家反省。綜藝天王吳宗憲今（23日）錄中天《小明星大跟班》，也透露私下曾傳訊邀約謝忻上節目，但謝忻的回應卻讓他很火大，讓他直接說別聯絡了，要把好友刪掉。不過對於憲哥此舉，謝忻的閨蜜陳沂也在臉書火大開嗆：「最沒資格罵謝忻的就是你，憲憲！」

吳宗憲受訪時透露22號曾邀約謝忻上節目，但卻被對方以公司安排回絕，而問起謝忻與阿翔狀況，謝忻也回他「我跟阿翔又沒什麼」，讓他再批若清白就不該躲起來，還退他通告，這不是此地無銀三百兩？同時也呼籲謝忻該出來好好面對社會大眾，別給人家家庭二度傷害。

不過身為謝忻好友的陳沂，看完新聞也是超火大，直接在臉書開罵憲哥，「最沒資格罵謝忻的就是你，憲憲！當年你欺騙全台灣觀眾還有陳孝萱，公然在電視上搞外遇的時候，有說清楚講明白，有跪下嗎？」引發網友熱議。

(中時電子報)