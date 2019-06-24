去年10月21日普悠瑪列車事故發生後，許多乘客在健康及生活上，都受到很大的影響，台東關山慈濟醫院中醫科主任沈邑穎發起「1021一定愛你」全人醫療義診，歷經7個月共24診次、就醫個案達623人次，醫療人員及志工投入約千餘人，縣長饒慶鈴23日出席義診結束感恩餐會，向所有投入的人員表達深深謝意。

在1021普悠瑪列車事故受傷的傷者，設籍於台東者有108位，關山慈濟醫院中醫科主任沈邑穎發現受傷乘客及家屬的身心傷痛，並考量傷者到關山的路途太遠，因此由在台東市開設婦產科診所的張崇晉醫師提供其診所的空間，發起「1021一定愛你」義診活動。

台東中醫全人義診於去年12月1日啟動，透過中醫師的診察治療、芳療師的精油按摩放鬆，讓傷者及家屬能獲得身心靈的照護及治療，到今年6月為期7個月共24次的義診，期間共1000人投入，截至目前服務鄉親超過600人次。

「1021全人醫療義診」昨日中午在台東靜思堂進行圓緣感恩典禮，饒慶鈴感謝所有團隊與志工的加入，讓事故傷者及家屬能獲得身心靈的照護與治療。而發起的醫師沈邑穎也向大家說「我們一直都在，會做大家永遠的好朋友」。

(中時 )