曾文農工去年首度推出歷史營隊，大獲好評，今年報名也秒殺。（劉秀芬翻攝）

在地學校關心家鄉事，麻豆曾文農工學生不僅實地踏查社區，自拍微電影，去年推出以台灣歷史為主題的密室闖關遊戲營隊大受好評，今年暑假再度推出「就醬玩歷史營隊」，報名秒殺。麻豆文史工作室今年則與黎明高中合辦「鄉土體驗營」，邀請多位知名地方文史工作者一起與參加者談詩說畫、走讀鄉土、認識麻豆文史。

由曾文農工歷史老師陳佳琪協助綜合高中部學生精心規畫的歷史營隊，去年一推出就備受社區民眾肯定，今年將於7月20日推出「就醬玩歷史營隊」，開放鄰近小學學生報名，並由綜合高中部林彤偉和呂致陵帶領13位學生自行討論主題、設計遊戲關卡、製作道具。

陳佳琪說，此次學生設計主題是以麻豆為主軸的台灣歷史事件，例如西拉雅文化、麻豆社事件等，希望讓參加的小學生透過遊戲闖關，串連營隊所學習到相關歷史知識，讓學習歷史也可以趣味活潑又充滿知性。

麻豆文史工作室今年暑假7月15至19日將與黎明高中合辦「鄉土體驗營」，邀請多位知名作家、藝術家、文史工作者、名師來開講，從文學、音樂、美術、詩歌來了解麻豆歷史，並安排走訪講解地方重要景點，校方也希望學生家長一起來深入認識麻豆文史。

(中時 )