張喬茵(左)在香港城市田徑錦標賽摘金，賽後與教練陳計憲(右)合照留念。(中華田協提供)

2019香港城市田徑錦標賽今天進入第2天賽程，青年組再添3金，目前兩天賽程下來已經進帳9金5銀，其中青年女子跳高張喬茵以個人生涯新高1公尺78摘金，表現相當出色。

挑戰青年女子跳高的中華隊選手有張喬茵和葉泱辰，葉泱辰因為腳傷影響狀態，止於1公尺62、排名第6，張喬茵則是從1公尺62起跳，陸續順利跳過1公尺65、1公尺67、1公尺69，跟著在1公尺71高度只有張喬茵一人越過，提前確保金牌。

力保金牌後，張喬茵進而挑戰自己的紀錄，先是跳過追平個人之前最佳成績的1公尺75，跟著越過1公78、改寫個人PB，再將高度提升智1公尺81時，因為收腳不夠快，可惜未能再將個人最佳成績翻新，不過以1公尺78個人新高摘金仍是相當精彩的表現。

張喬茵目前就讀斗南高中三年級，身高172公分，和學姐蔡瀞瑢都是教練陳計憲培養的女子跳高潛力好手，陳計憲表示，加上李晴晴，目前國內3位最優秀的女子跳高選手都在雲林縣，可惜今年全國運動會僅有2名選手可以代表雲林縣參賽，他認為只有2位雲林縣代表能參加全運會很不合理，建議主管競賽單位能審慎研議。

除了張喬茵青女跳高摘金，青女100公尺跨欄林庭瑋成績14秒51、青男110公尺跨欄盧浩華飆出14秒03，也都收下金牌，青男4X100公尺接力跑出40秒98，因為和公開組合併計算成績，因此屈居銀牌。

盧浩華(中)在香港城市田徑錦標賽青男110公尺跨欄摘金。(中華田協提供)

(中時電子報)