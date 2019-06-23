彰化縣社會處每年暑假前夕都會結合劍橋兒童劇團進入校園，展開反家暴兒虐的藍風車防防暴行動劇巡演。（謝瓊雲攝）

彰化縣社會處六年來結合在地的劍橋兒童劇團，在全縣各大區校園巡演反家暴兒虐行動劇，每場都吸引大批親子進場觀賞，大受好評。（謝瓊雲攝）

彰化縣社會處推動防家暴兒虐20年，2013年起更首創以藍風車作為主意象結合縣內在地劍橋兒童劇團，每年推出自編自導劇碼，深入全縣高國中小100多加校園巡演宣導，陪2.6萬名兒少、婦女一起學會自我保護。

今年藍風車防暴行動劇在暑假來臨前共計5場，自6月15日起首場在鹿港文開國小、16日秀水高工、23日育英國小、29日二林中正國小，30日在和美國小壓軸登場。參加者可憑宣傳DM兌換藍風車、紀念品，還能摸彩抽平板。

劍橋文教機構執行長黃明昌，也是臉書社團「愛秀水說秀水」版主，經營兩家幼兒園的他聘請專業人員培訓幼教老師們演戲、編劇，並成立劇團四處至幼兒園演出。

黃明昌說，因為一支藍風車，6年來劇團走進縣內逾百家幼兒園，面對超過一萬名小朋友講故事、演話劇，灌輸幼兒從小自我保護的觀念；更與社會處討論，自編自導自演兒童劇在全縣八大生活圈巡演，已累積2.6萬名大小朋友手握一支藍風車和我們一起宣誓防制家庭暴力的決心配合縣府擴大至各級校園中巡演。

彰化縣長王蘭心說，藍風車是美國芝加哥發起的社區零暴力運動，社會處6年前以此意象獨創藍風車作為防制家暴兒虐的意象代表，結合在地劇團以兒童劇演出，在周末假日晚間巡迴校園，促進爸媽爺奶與孩子互動討論、增加記憶，比單純說教宣導更具成效。

王蘭心表示，因為兒童劇很受大人小孩歡迎，接受度非常高，未來考慮跨局處擴大合作，結合文化局、教育處，廣邀更多縣內劇團，針對不同主題進行巡演。

(中時 )