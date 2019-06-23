趣味的大胃王比賽引起觀眾笑聲連連。（劉秀芬翻攝）

芒果路跑特色就是跑者回程時需拿一顆芒果當信物一起跑。（劉秀芬翻攝）

趣味又好玩的玉井芒果路跑，今年已邁入第3屆，吸引1300人報名參加，23日早上6點在台南市長黃偉哲鳴槍下起跑，比賽結束後，由農業局長李朝塘頒獎給前10名的女性選手，活動會場還安排芒果大胃王比賽及小農市集，讓參與者滿載而歸，感受到玉井果農的熱情。

為支持在地小農，行銷玉井芒果等優良農特產品，並將玉井好山好水及豐富的芒果生態介紹給國內外跑友，由愛文山人文產業發展協會、蜜旺果舖主辦的芒果路跑活動，特色就是跑者回程時需拿一顆芒果一起跑，跑完可享用芒果冰、割稻飯，得獎者除了有獎金還有芒果禮盒，趣味的大胃王比賽也引起觀眾笑聲連連。

由於網路上傳出民眾至玉井青果市場採購芒果，回家後發現底層藏列果，李朝塘活動後則轉往玉井青果市場，抽檢農民在果菜市場銷售芒果安心標章使用的情形，並未發現以劣果欺騙消費者的情形。

李朝塘請農產運銷公司在芒果產季期間，加強市場內的安心標章查核，並對消費者多加宣導購買有安心標章的水果產品，更呼籲農民要一起來維護玉井果菜市場的信譽，檢舉少數不肖的攤商。

隨後李朝塘也到玉井蒸熱廠關心芒果外銷事宜，南瀛國際運銷公司廠長陳信安表示，目前蒸熱場的芒果蒸熱處理量已突破去年同期的近3倍，會和貿易商配合做好外銷檢疫工作，把最好的芒果外銷到國際。

(中時 )