蔡英文總統23日下午由縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘和正副議長張明達、副議長陳怡岳等人陪同，先前往嘉義縣六腳鄉視察玉米田秋行軍蟲的防疫作為，隨後到馬稠後園區聽取長照園區簡報。蔡英文表示，中央地方要同心一致，防疫措施持續下去，一定要將秋行軍蟲在臺灣的危害降至最小。

今天下午由翁章梁、農委會副主委陳駿季及縣府農業處長許彰敏簡報疫情現況與後續處置情形。截至6月22日止，全台共155例，嘉義縣共有15例受害田區，面積5.55公頃，許彰敏指出，目前已全面完成第一階段防疫處置，18日起防疫進入第二階段，包括全區噴藥及懸掛性費洛蒙誘集器，面積4.324公頃。第三階段則為農民自主管理。

翁章梁指出，6月發現秋行軍蟲案例後，縣府立即配合中央成立應變小組，第一時間就到受害農田當面與農民溝通、說明，就是怕幼蟲變成蛹及成蟲後，疫情會擴散、壓不住，目前在東石已發現成蟲，防疫已從第一階段的掩埋、焚燒到第二階段的全區噴藥，即將進入第三階段的自主管理。

蔡英文表示，秋行軍蟲從一開始發現後，農委會就採取敏捷的態度結合地方成立應變機制，鼓勵大眾一起發掘及通報，要再次呼籲大家一定要同心一致，共同面對問題，提供農民最大的協助，地方應準備人力和資材，讓辛若的農民不要受到太大的損失，農損部分農委會將針對玉米收成部分提供補償，防疫措施應持續下去，一定要將秋行軍蟲在臺灣的危害降至最小。

(中時 )