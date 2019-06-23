蔡英文總統23日到嘉義視察秋行軍蟲防疫狀況及馬稠後產業園區，嘉義縣政府經濟發展處處長江振瑋報告指出，為因應中美貿易大戰台商回流，有產業用地需求，請台糖公司釋出中埔公館與水上南靖農場，闢設產業園區。蔡英文說，在工業土地使用上確實有需求，各部會也會做積極處理，但在開發過程中也要注意維持農業用地完整及環保等議題。

江振瑋簡報「馬稠後產業園區辦理事項」，包括目前產業園區的開發時程及未來預期效益，其中提到，園區後期鄰近縣治特區，面積廣達344公頃，可供生產用地超過212公頃，為國內目前最適合台商鮭魚返鄉進駐的園區

翁章梁表示，嘉義縣過去傳統有五個工業區，在陳明文當縣長時期開啟了縣府自行開發工業區之路，包括大埔美工業區及馬稠後第一期工業區，未來的馬稠後工業區二期面積廣達344公頃，其中90公頃希望開發出長照相關產業的工廠進駐，另為因應台商回流，希望工業局可開發水上南靖農場及中埔公館農場，製造更多就業機會。

蔡英文說，馬稠後園區中有關台糖的土地問題，會請經濟部與台糖溝通，希望相關問題能快速且順利的處理，而新產業園區中的開發案，經濟部次長曾文生也表示將會進行評估，另，蔡也強調，產業發展確實是很重要，尤其是在關鍵的時刻，台商回台要尋找新合法用地等情形，這些都要靠大家共同來努力。

(中時 )