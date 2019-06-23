瑞莎前往新加坡上課考試，首度與女兒分開很久。（蓉億娛樂）

瑞莎日前向經紀公司告假9天，隻身前往新加坡參加國際韻律體操教練的資格考試，曾是烏克蘭韻律體操奧運儲備隊選手的她，希望能夠再精進韻律體操的專業性，給予台灣選手最好的指導，所以忍痛暫停所有的新書宣傳通告、拋夫棄女的前往新加坡上上課、考試，在她的努力與堅持下，終於成功取得國際韻律體操教練資格。

瑞莎當年因膝蓋受傷而無法站上奧運舞台，但她一直沒有忘懷韻律體操，還因此開始無酬指導台灣的韻律體操選手，希望藉由自身的經驗，讓選手們有更好的表現。選手出身的她，因期許自己能有更專業的技能與知識來輔助這些選手，所以才決定前往新加坡參加國際韻律體操教練的資格考試。她為此準備了近1個月，抵達新加坡後也每天上課超過10個小時，回到飯店持續唸書到凌晨3點，她笑說，現在對於人體的每一塊骨頭都叫得出名字來了。

被問到會不會覺得很辛苦？瑞莎表示，重要的東西本來就不容易獲得，所以對她來說這些都是好的過程。唯一讓她覺得辛苦的部分，就是第一次與女兒和老公分開這麼久，瑞莎說，Nika出生到現在從來沒跟她分開這麼久過，但瑞莎希望自己能夠專心在這次的考試上面，所以才決定自己一個人前往新加坡參加考試

瑞莎表示，因為聽很多人說教練的資格考試難度很高，不太容易取得，但為了幫助選手們有更好的成績，所以她才決定自己一定要取得教練的資格，她笑說，自己瑞莎當然也擔心自己會考不上，但她表示，為了選手她一定會努力，直到考上為止。

成功取得國際韻律體操教練資格的瑞莎，接下來也回到台灣繼續進行新書《東西邂逅萌寶貝 瑞莎╳Nika的幸福零負評教養日記》的宣傳，瑞莎表示，這本書主要是想要透過自己的經驗，將亞洲、歐洲、美洲各地不同的育兒方式，融合成為自己獨特的教養日記，無論是在健康或是育兒方面，透過小故事的分享，讓更多人了解。瑞莎也將於7月6日（六）15：00於誠品書店站前店藝文西廣場舉辦新書分享見面會，希望屆時粉絲能到場支持。

(中時 )