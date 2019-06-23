彰化家扶王震光主任（右）、兒童少年保護委員會輔導主委蔡文瑞（左3）、彰化扶幼委員會主委紀淑玲（中）肯定服務超過十年的用愛包圍夥伴對家扶家庭支付出。（謝瓊雲翻攝）

來自彰化、北台中與南台中家扶中心上百名「家庭夥伴」23日齊聚彰化分享服務弱勢家庭的心得與經驗，會中表揚30名長期投入的家庭夥伴，期待繼續以積極進取與正向的態度，帶給弱勢家庭改變的動機。

彰化家扶中心主任王震光指出，2008年起推動「用愛包圍」服務方案，培訓一群具備熱誠與專業知識的助人工作者成為「家庭夥伴」，提供貼近家庭生活與需求的到宅服務。

藉由示範親職教育技巧、提供課業及行為輔導、關懷支持、指導家庭運用資源、搭起家庭溝通的橋梁等，進而提升家庭能力與親子關係，使陷入困境的家庭增添改變契機。

11年來為超過20戶家庭提供兒少保護服務、與經濟弱勢協助的洪新悅，以「快樂做自己」分享自己的心路歷程；並把自己的座右銘「用微笑面對生活」與其他夥伴分享，強調持續把正向的態度帶給服務對象，也變得更加珍惜自身擁有的幸福。

王震光指出，根據衛生福利部2018年兒童及少年施虐者因素統計顯示，全台6161件家內兒童及少年保護案件中，高達31％、近兩千件案件中，施虐者缺乏親職教育知識。顯示家長在缺乏親職知能下，大大提高兒少的照顧風險。

王震光說，「用愛包圍」服務方案，今年上半年已服務27戶、106位家長與兒少，提供932次的服務，藉由改善親子關係，提升家庭解決問題能力，降低孩子們生活照顧上的風險。「歡迎更多社會大眾加入我們的行列，陪伴更多家庭勇敢面對困境。」

(中時 )