台中太平區1歲陳姓女童疑遭保母虐待，21日腦部重傷出血送醫至今仍昏迷，女童陳姓母親23日指出，再多開1次刀，對女童而言是痛苦的，她很不捨；若變成植物人，將考慮拔管、器捐，中國附醫則指出，女童仍需搶救觀察；警方傳喚郭姓保母到案說明，依業務過失致死罪函送偵辦。

陳姓單親媽媽指出，女兒疑似遭保母虐待，不但造成顱內出血、左手骨折、手部、胸口都有傷，但都不是保母跟她說的；女兒腦部嚴重受損，就算救活，很擔心變成植物人、生活無法自理，已與家人商量做了最壞的打算，若醫院宣布女兒腦死，將考慮拔管甚至器捐。

事發後，郭姓保母主動向警方報案指出，當時準備幫女童換尿布，先輕拍女童大腿，發現女童無意識、全身癱軟，趕緊送往中國醫藥大學附設醫院急救，並同時聯繫陳姓女童母親，醫生評估為腦出血，趕緊進行腦部開刀手術。

根據了解，郭姓保母與先生結婚多年未育有子女，今年3月領有保母合格證照，5月全日收托陳姓女童，目前檢警進行調查，郭姓保母是否涉嫌虐童情事，另社會局也對郭姓保母有無違反規定投保責任險、超收及未通報居家托育服務中心收托兒童情形，進行調查。

(中時 )