彰化縣政府舉辦2019「展翅就業 薪情飛揚」就業博覽會，第3場7月6日周六上午9時至下午1時將在南郭國小舉辦，總計47家廠商參與徵才，將釋出逾千個工作機會。

參與徵才廠商包含大立光、今國光、健椿、矽品、正新、上銀、台灣百和、帝寶、永豐餘、為升、華豐、建大、慶豐富、全家等14家上市上櫃公司；橫跨製造、高科技、保全、醫療服務業及一般服務業等產業。

現場將規畫「時尚造型區」、「履歷健檢專區」、「就業探索區」及「求職防騙宣導區」等4大專區，期望求職者在尋職之路獲得新契機，並順利進入職場，以發揮所長、穩定就業。

另本次活動會場中亦規劃設置「就業業務宣導專區」、「勞工處FB粉絲團按讚區」等互動活動，另有縣府「財政處」、「彰化縣榮民服務處」及「國軍人才召募中心」等單位參與設攤。

彰化縣勞工處指出，今年除辦理4場次大型就業博覽會外，更推出專業技能訓練及多項就業方案，包括開辦15班職業訓練課程及26班照顧服務人員訓練，亦針對青年、中高齡、二度就業婦女等特定對象辦理就業服務方案，詳情可撥打免付費專線0800-529191或至彰化縣政府勞工處臉書粉絲團洽詢。

(中時 )