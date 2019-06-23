今年芒果大豐收，然農民擔心量多價跌，台南市議會議長郭信良表示，農民2個月前向農委會反映，希望提早啟動芒果外銷訂單以及二級三級芒果補助，但至今仍未看到市府提出具體政策與成效。農業局則表示，早在今年舊曆年過後即密切建立外銷管道，因此目前外銷量已是去年同期1倍以上。

郭信良表示，雖然市府表示外銷價格穩定，但天氣熱加速芒果熟成，保存相對更不易，加上農業局牛步行政效率跟不上中央政策，至今仍未見啟動下一步相關穩定價格機制，致使這兩天芒果價格有下滑趨勢。

農業局表示，為穩定芒果價格，農業局早多管齊下，每年農業局於芒果產季皆會啟動芒果產銷因應小組，密切關注芒果產地及市場產銷情形，並積極推動國外及國內芒果行銷活動。

據農委會表示，今年芒果外銷情形迄今共外銷3088公噸，較去年同期間外銷1650公噸，大幅成長87％，加上各農民團體及農會，也隨產季啟動芒果銷售，因此今年雖然量比去年增加，但內、外銷通路皆算順暢。

為推銷台南優質芒果，農業局自6／22-7／14於玉井等產地辦理2019台南國際芒果節系列活動；6／17起至芒果產季結束，在全國5000多家超商門市皆有販售愛文芒果鮮果拼盤；6／24將於南科園區向各大科技業推廣行銷臺南芒果；6／29將於台中裕毛屋超市舉辦行銷推廣活動；7／7將於台北希望廣場舉辦行銷推廣活動。

至於芒果加工計畫案，農業局近日將立即公告，計畫加工期間自108年6月12日起至108年7月31日止，並將通知各加工廠商依規定至產地收購芒果進行加工計畫。

(中時 )