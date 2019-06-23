長榮航空空服員罷工進入第4天，交通部次長王國材今天表示，長榮航空明天起到28日都會維持約4成的運能，24日至28日，再取消532航班，29日前也不接受訂位，但長榮取消航班資訊已公布至6月30日，如同警示戰線將延長。

【6月23日00:00~23:59航班共取消113班次】

【6月24日00:00~ 23:59航班共取消108班次】

【6月25日00:00~ 23:59航班共取消103班次】

【6月26日00:00~ 23:59航班共取消102班次】

【6月27日00:00~ 23:59航班共取消105班次】

【6月28日00:00~ 23:59航班共取消114班次】

【6月29日00:00~ 23:59航班共取消19班次】

BR055芝加哥 (ORD)台北 (TPE)

BR015洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR027舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR035多倫多 (YYZ)台北 (TPE)

BR009溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR005洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR007舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR179大阪 (KIX)台北 (TPE)

BR206曼谷 (BKK)台北 (TPE)

B7030胡志明市 (SGN)台北 (TPE)

BR262馬尼拉 (MNL)台北 (TPE)

BR149首爾 (ICN)台北 (TPE)

BR828香港 (HKG)台北 (TPE)

BR062維也納 (VIE)曼谷 (BKK)

BR062曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR068倫敦 (LHR)曼谷 (BKK)

BR068曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR189東京 (HND)台北 (TSA)

【6月30日00:00~ 23:59航班共取消9班次】

BR055芝加哥 (ORD)台北 (TPE)

BR015洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR003西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR027舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR035多倫多 (YYZ)台北 (TPE)

BR009溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR066維也納 (VIE)台北 (TPE)

BR316布里斯本 (BNE)台北 (TPE)

(中時電子報)