今年國泰NBA 3x預賽23日在台北宣告落幕。(大漢行銷提供)

國泰NBA 3x在23日進行最後1周的台北預賽，今年特別增設「高中組」，男生組決賽由松山高中對決泰山高中，松山靠「馬勵連線(馬建豪、林勵)」之一的馬建豪，終場前飆進致勝兩分彈，終場14比11擊敗泰山，奪下晉級總決賽門票。

馬建豪說：「平常我們不太有打三對三的機會，國泰NBA 3x是很大的三對三舞台，強度也不錯，很開心有這個機會可以參與，面對接下來的決賽，雖然我跟隊友都已經在不同的學校，但我們會憑著高中三年的默契，繼續挑戰冠軍。」

高中女子組決賽則是由南山高中對決金甌女中，金甌開賽手感發燙，連續飆進兩記三分球，曾取得4比0領先，但南山高中靠著HBL年度MVP李吟娸好表現帶領下，強勢以13比12逆轉晉級總決賽。

一般男子組首張晉級門票，由身材較具劣勢的「句點隊」以13比12擊敗「紅鯉魚與綠鯉魚」，另1張門票則由「阿姆姆專六」以13比9擊敗「水查田刀」奪下；一般女子組由「排骨便當」與「葛格禎吳閻」搶下。

挑戰男子組由「番仔」晉級，挑戰女子組則是「文化大學A」以16比6擊敗「麻煩的尼尼」取得，文化大學派出2019年亞洲大學3對3籃球錦標賽冠軍班底前來參賽，不過隊長戴宜庭對於隊友的表現還是不滿意。

隨著台北預賽落幕，也宣告國泰NBA 3x預賽劃下句點，「一般組」、「挑戰組」、「高中組」所有晉級隊伍，將在7月6、7日兩天於信義區香堤廣場進行最終總決賽，歡迎所有熱愛籃球的朋友，把握欣賞國泰NBA 3x籃球賽的機會。

(中時電子報)