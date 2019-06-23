星期五，印度海軍正在建造的隱身外型飛彈驅逐艦「維沙卡帕特南號」(INS Visakhapatnam)，在孟買的馬薩岡造船廠(Mazagon Dock Shipbuilders )失火，造成一名23歲的合約工人死亡。

防衛世界(Defense World)報導，據消防隊隊長羅汗戴爾(PS Rahangdale)表示，建造中的軍艦維沙卡帕特南號是在下午5點44分失火，目前認定起火點在船的第二層結構，至於原因還需調查。

印度官員表示，火災造成的損失並不算大，並且已經得到控制，不會影響建造建度。唯一的受害者因窒息和燒傷而死亡，他最靠近起火點。

維沙卡帕特南號(左)已經完成大多數的上層結構，但是雷達還沒安裝。(圖/印度時報)

該艦是印度自行設計建造的主力神盾驅逐艦，設有4面以色列Elta系統公司的EL / M-2248 MF-STAR主動相陣列雷達，有搜索250公里範圍內的空中目標，與25公里內的掠海低空威脅。排水量達到7400噸，全長163公尺，吃水6.5公尺，是印度海軍最大的驅逐艦。一號艦維沙卡帕特南號於2015年4月20日下水，預計將於2021年正式服役。

印度海軍對此型艦寄與厚望，已訂購4艘，分別是維沙卡帕特南號 (Visakhapatnam)、莫爾穆加奧號(Mormugao)、因帕爾號(Imphal)和博爾本德爾號(Porbandar)，所有這些船都以印度城市命名。

(中時電子報)