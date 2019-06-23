挺韓大會讓愛發酵，韓國瑜「榮耀新中華、歡樂向前行」22日在台中舉行造勢，現場安排2台捐血車，廣大韓粉除熱湧高喊「庶民總統救經濟」，力挺激情喚起韓粉們，挽起衣袖「救血庫」，當天讓捐血車「滿載而歸」，一股韓流造勢讓社會多了溫暖與愛。

台中捐血中心企劃科長陳俊偉表示，最近連續大雨又天氣熱，嚴重鬧血荒，原庫存量僅5．3天，不到安全庫存範圍7至10天，23日估算當天活動共募集近200袋、捐血量近5萬CC，暫時「解渴」，目前仍A型最缺血；但令他感動，一些逾65歲捐血年齡「資深韓粉」要捐血「救血庫」，因條件不符，最後被護理師勸離。

陳俊偉說，當天從下午3點多進行舞台活動，輪番上陣表演、致詞，但捐血車前仍有大批韓粉穿國旗衣、手持小國旗要上車捐熱血，下午4點半因活動人潮擠爆、網路壅塞，導致血液資訊管理系統無法連網中斷，但仍有韓粉堅持要上車捐血，踴躍程度超乎預期。

「激情」比「理性」有更強大的動力，民眾盧小姐說，活動現場大家揮舞小國旗，高唱愛國歌曲，感動人心的力量，要更愛台灣這片土地，尤其男女老少搶著捐熱血，挺韓國瑜就是幫助需要幫助的人，苦民所苦，很難得。

國民黨台中市議會黨團執行長陳政顯指出，韓國瑜造勢活動，現場大家情緒激昂，讓民眾見到台灣的未來充滿希望，藉由掀起「韓流的力量」，做了更多對台灣更正面、更有意義的事，挺韓並挽袖捐熱血做公益，讓人內心充滿歡樂。

(中時 )