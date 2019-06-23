田中地政所提供「地政常識宅配通」服務，由地政人員到府說明各項地政常識，為鎮民解惑。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣田中地政事務所榮獲第2屆「政府服務獎」殊榮，以多項創新服務如，地政常識宅配通、客製化申請書填寫範例、三維模型解決重測爭議、地政動畫小幫手等服務內容，大受國家發展委員會及評獎委員肯定，最後順利在眾多參獎公部門機關中脫穎而出。

田中地政所主任何明修表示，田中地政一直秉持小而美的精神，期許「用最少的資源，提供最符合在地化需求的服務」，感謝中央評獎委員與長官的肯定，還有同仁們長期的支持與努力，未來將持續做好各項為民服務措施，為提供所有在地鄉親最佳的服務品質而努力。

(中時 )