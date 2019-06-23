田中地政所 榮獲第2屆「政府服務獎」 20:092019/06/23 中時 謝瓊雲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 田中地政所參與第二屆政府服務獎，國家發展委員會及評獎委員前來實地評獎，了解所內同仁提供的各項創新服務內容。（謝瓊雲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 田中地政所提供「地政常識宅配通」服務，由地政人員到府說明各項地政常識，為鎮民解惑。（謝瓊雲翻攝） 彰化縣田中地政事務所榮獲第2屆「政府服務獎」殊榮，以多項創新服務如，地政常識宅配通、客製化申請書填寫範例、三維模型解決重測爭議、地政動畫小幫手等服務內容，大受國家發展委員會及評獎委員肯定，最後順利在眾多參獎公部門機關中脫穎而出。 田中地政所主任何明修表示，田中地政一直秉持小而美的精神，期許「用最少的資源，提供最符合在地化需求的服務」，感謝中央評獎委員與長官的肯定，還有同仁們長期的支持與努力，未來將持續做好各項為民服務措施，為提供所有在地鄉親最佳的服務品質而努力。 (中時 ) #服務 #地政 #委員 #服務獎 #地政所 也許您會感興趣 推薦閱讀 曲棍球案 監委原擬糾正3單位 13:572019/06/19 政治 7／1起政府採購公布評選委員學經歷 17:002019/06/19 財經 買VIP還跳廣告 女大生告愛奇藝獲賠 20:382019/06/19 財經 公共服務日從心開始 區公所員工筏子溪淨灘 13:592019/06/20 生活 中市府政府服務獎 獲獎數第一 09:372019/06/21 政治 資料應用服務工作坊 大數據提升便民服務 04:102019/06/22 地方新聞 美韓營運商 5G服務大車拚 04:092019/06/23 產業．科技 邁向和解 港學者促設獨立調查委員會 04:102019/06/23 兩岸要聞 放水大巨蛋案？都審委員任期屆滿 新委員遭質疑缺都市防災專業 19:372019/06/23 生活 放水大巨蛋案？新都審委員遭疑缺專業 19:362019/06/23 政治 生活熱門新聞 長榮瘋狂取消航班 王明鉅曝「資方最終目的」 - 生活 長榮出招！攜委託書討空服員「三寶」 - 生活 長榮罷工終將失敗？他曝問題：漫天喊價 - 生活 罷工空服員機場慰問 旅客嗆 ：那就上班啊！ - 生活 - 中時 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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