台中市廣亮慈善會、廣亮基金會23日舉行愛心募款活動，所得將作為廣亮慈善會社會救助基金；市長盧秀燕出席參加，讚賞廣亮慈善會的每個人都擁有菩薩心，感謝他們為社會奉獻，帶領社會「正向的力量」。

市長盧秀燕表示，廣亮慈善會成立至今已32年，常年持續做善事、做公益，幫助許多生活困苦的人們，她代表市府、市民感謝廣亮慈善會，努力為社會付出。

盧秀燕說，除了民間團體為社會做的努力，市府也要持續加油、造福更多長輩，市府追加預算要恢復老人健保補助，目前議會通過2讀，將於星期1待議會確認3讀程序，待追加預算審議通過，7月1日即可上路，落實長照福利。

市府社會局指出，廣亮慈善會成立32年，以「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」及「助人為快樂之本」的宗旨，援救社會上的孤苦急難者，20年前更成立廣亮社會福利慈善事業基金會，號召更多善心人士加入為善行列，將愛心散布社會每一個角落。

(中時 )