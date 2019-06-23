空服員工會罷工進入第4天，不只消費者成為最大受害者，也讓外界注意到地勤壓力超級大！知名DJ兼主持人劉軒老婆Cardin在出發紐約前一晚，也被通知班機取消，但她不僅沒生氣，還保持理性與地勤人員討論各種變通方法，事後還特地在臉書PO文大讚地勤，希望旅客別再罵這些實際幫忙的地勤人員。而隔天她就收到一封來自長榮地勤的私信，表示看到她這篇文章之後爆哭，「因為整天壓力實在太大，看到比較理智的客人，對他們來說都是一種安慰和肯定。」

劉軒老婆受到長榮空服員罷工影響，最後在辛苦的地勤人員幫助下，順利解決，而她事後也在臉書PO文大讚地勤人員，「不得不說長榮地勤真的好棒棒，態度超好也熱心幫忙，希望無法成行的旅客可以理智些，不要再罵這些實際在幫忙旅客的地勤人員了~」

隔日劉軒也在臉書透露在妻子PO文大讚地勤後，收到了一封長榮地勤的來信，「今早，她收到了一位長榮地勤人員的私信，說看到了她這篇之後爆哭了，因為整天壓力實在太大，看到比較理智的客人，對他們來說都是一種安慰和肯定。」

最後劉軒也不忘呼籲希望不少旅行計畫受到影響的朋友，能理性溝通，別忘了別忘了感謝那些盡力幫助我們解決問題的客服人員們。

(中時電子報)