全台灣最大的兒童體適能、水適能教學館今（23）日開幕，找來歌手金志遙站台，並邀請他擔任新媒體總監，每個月要負責做出四支親子影片，讓他苦笑表示不習慣一下當歌手，一下當上班族的心情轉換。

金志遙說因為自己從小就是過動坐不住的孩子，曾帶著弟弟一起從二樓跳下，把頭摔凹一個大洞，因此一直很想投資讓小孩安全運動的教育事業，所以這次有機會參予並擔任總監讓他深感榮幸，但他也表示：「我真的很不習慣一下子當歌手、一下當上班族的角色轉換，董事長都拜託我要好好來上班，這跟其他藝人投資餐飲、服飾品牌型態截然不同，希望未來能做出更好的親子內容。」

歌手金志遙。（圖／金志遙提供）

近期剛好碰上有航空公司罷工的狀況，很多家庭暑假出國規劃泡湯，為了體恤這些民眾教學館，只要憑取消班機證明如電子機票等，核對中英文姓名，報名暑期親子課程就享五折折扣。

職能治療師呂家馨指出：「結合腦部發展科學是未來體適能教育趨勢，國外已經有很多大腦科學的研究文獻支持透過適量、適當的運動以及專業人士設計過的感覺統合活動像是體操等能幫助孩子大腦的發展。舉例來講，研究人員把患有過動症的孩子去做腦部核磁共振的攝影，來了解運動前後的腦部的差異，發現運動訓練可以改善腦部神經傳遞物質的分泌。在學齡6歲前早期療育能幫助大部分邊緣的孩子跟上同年齡在認知、動作發展，三歲前又特別是大腦發育的黃金期，所以像我個人除了職能治療也致力於教寶寶游泳，就是希望讓孩子在即使走路跑跑跳跳都還沒有很成熟前，在不受限於地心引力的水裡，讓孩子有足夠的運動量去刺激大腦發展。」

(中時電子報)