台中市西區戶政事務所特地在活動前一天至樂成宮幫參加者祈求姻緣線。（盧金足攝）

台中市府當媒人，為中彰投苗單身民眾搭起愛的橋粱，台中市西區戶政事務所特地至樂成宮幫參加者祈求姻緣線，成功讓台中市12名參加者配對成功。民政局表示，今年已辦理6個場次，成功撮合119對佳偶，每次市府舉辦單身聯誼活動，民眾都很踴躍參加，場場爆滿。

台中、彰化、南投、苗栗4縣市攜手成立區域治理平台，針對環保、經濟、交通、旅遊休憩、農業發展等議題擴大合作，擴大舉辦「漫城情牽、苗繪幸福」單身民眾聯誼活動。

台中市協辦單位西區戶政事務所，特別請台中市參加者填寫祈求姻緣卡片，到東區樂成宮向月老祈求好姻緣，有拜有保庇，獲月老加持，有多人展開交往傳喜訊。

民政局副局長徐仙卿表示，從2016年起每年舉辦多場單身聯誼活動，今年已辦理6個場次，牽線119對有緣人，這次中彰投苗4縣市府第3年聯合舉辦單身聯誼活動，參加者年齡為30歲至40歲，120名單身男女民眾參加，以遊戲及默契大考驗等活動，增進彼此互動。

今年最後一場單身聯誼活動8月8日開放報名，很多民眾想捷足先登，也有家長急著要替忙於工作的子女報名。

民政局長吳世瑋表示，為鼓勵單身民眾擴大社交生活領域，辦單身聯誼活動，也因應現代人有晚婚趨勢，每年規畫一場「熟齡組」單身聯誼活動，為40至55歲「大哥哥、大姊姊」量身打造各種小組活動，已有多對步入禮堂，市府主動擔任月老角色，希望有更多單身民眾在台中遇到愛，創造幸福人生。

(中時 )