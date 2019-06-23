台中市府當媒人，為中彰投苗單身民眾搭起愛的橋粱，台中市西區戶政事務所特地至樂成宮幫參加者祈求姻緣線，成功讓台中市12名參加者配對成功。民政局表示，今年已辦理6個場次，成功撮合119對佳偶，每次市府舉辦單身聯誼活動，民眾都很踴躍參加，場場爆滿。
台中、彰化、南投、苗栗4縣市攜手成立區域治理平台，針對環保、經濟、交通、旅遊休憩、農業發展等議題擴大合作，擴大舉辦「漫城情牽、苗繪幸福」單身民眾聯誼活動。
台中市協辦單位西區戶政事務所，特別請台中市參加者填寫祈求姻緣卡片，到東區樂成宮向月老祈求好姻緣，有拜有保庇，獲月老加持，有多人展開交往傳喜訊。
民政局副局長徐仙卿表示，從2016年起每年舉辦多場單身聯誼活動，今年已辦理6個場次，牽線119對有緣人，這次中彰投苗4縣市府第3年聯合舉辦單身聯誼活動，參加者年齡為30歲至40歲，120名單身男女民眾參加，以遊戲及默契大考驗等活動，增進彼此互動。
今年最後一場單身聯誼活動8月8日開放報名，很多民眾想捷足先登，也有家長急著要替忙於工作的子女報名。
民政局長吳世瑋表示，為鼓勵單身民眾擴大社交生活領域，辦單身聯誼活動，也因應現代人有晚婚趨勢，每年規畫一場「熟齡組」單身聯誼活動，為40至55歲「大哥哥、大姊姊」量身打造各種小組活動，已有多對步入禮堂，市府主動擔任月老角色，希望有更多單身民眾在台中遇到愛，創造幸福人生。
(中時 )
#台中市府
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