想看義大利電影嗎？台中市府新聞局與台北金馬影展合作舉辦「金馬經典影展：義大利電影課」，網羅7位義大利知名導演的37部影史經典作品，將於8月15日至26日在台中新光影城登場，售票自7月31日開始，7月17日搶先販售限量超級影癡套組，讓喜愛藝術電影的影迷們引頸期待。

新聞局長吳皇昇表示，新聞局與台中市影視發展基金會，去年首度與台北金馬執委會合作，舉辦台灣歷年來最完整的瑞典電影大師「柏格曼百年紀念影展」，獲得熱烈迴響，今年合作推出「金馬經典影展」精彩可期。

台中市首座藝術電影推廣基地「中山73影視藝文空間」已試營運，在台中推廣藝術電影的重要基地。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，影展搜集羅塞里尼、狄西嘉、維斯康提、安東尼奧尼、費里尼、亞力山卓布雷塞提、皮亞托傑米等7位義大利導演獲獎作品，包括《不設防城市》、《火山邊緣之戀》、《擦鞋童》、《單車失竊記》、《洛可兄弟》、《浩氣蓋山河》、《情事》、《慾海含羞花》、《生活的甜蜜》、《八又二分之一》、《神話故事》及《義大利式離婚》等，堪稱近年少見華麗影展片單。

除了重量級佳片，影展推出限量「超級影癡套組」，與知名品牌HYDY合作精心客製的時尚保溫瓶、金馬經典影展膠捲典藏卡等，卡片可作為書籤收藏，影展期間憑卡享有購票優惠。

(中時 )