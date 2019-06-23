（謝瓊雲翻攝）

無人機升空，夜間偵蒐添利器。海巡署中部分署第三岸巡隊22日晚間，針對彰化地區沿海道路及漁港同步進行岸際「擴大執檢」，更首見派出無人機升空，參與執行夜間偵蒐任務。

副隊長張力文表示，本次擴大執檢區分無人機夜間空中偵蒐、漁船進出港安檢及沿海道路路檢三組勤務，採空中及陸地同步進行，有效擴大執檢範圍；任務總計動員無人機1架、8車、27人實施掃蕩，以陸、空優勢兵力及裝備查緝，期有效嚇阻不法。

海巡署中部分署第三岸巡隊22日晚間進行岸際「擴大執檢」。（謝瓊雲翻攝）

張力文說，這也是首度利用無人機執行夜間偵蒐，可有效強化夜間不法情事蒐證，並針對漁港船筏進出安全檢查及沿海岸際可疑人車加強執檢作為，全面杜絕不法分子利用暗夜從事不法。

由於「非洲豬瘟」疫情持續擴大，為防範疫情入侵國內，造成民生經濟重大影響，這次岸際執檢任務，也將進港船筏檢查是否攜帶豬肉製品列為執檢重點，並加強巡查沿海岸際是否有死亡豬隻漂流狀況，阻斷疫情可能進入管道。

第三岸巡隊強調，將持續嚴格岸際及漁港安全執檢作為，呼籲民眾切勿以身試法，若有發現相關違法情事，也請立即撥打海巡署118服務專線，獲報後將立即查處。

海巡署中部分署第三岸巡隊22日擴大執檢，區分無人機夜間空中偵蒐、漁船進出港安檢及沿海道路路檢三組勤務，採空中及陸地同步進行。（謝瓊雲翻攝）

(中時 )